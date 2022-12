Le sedute delle Commissioni consiliari

- Advertisement -

La quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, si riunir? domani, venerd? 16 dicembre, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, per una discussione su alcune richieste di accesso agli atti formulate da consiglieri comunali – Lo rende noto il presidente Stefano Palumbo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nello specifico: 1) richieste del consigliere Serpetti (Il Passo Possibile) sui lavori di straordinaria manutenzione della piastra n. 3 del Progetto Case di Arischia; 2) richieste del consigliere Rotellini (L’Aquila Coraggiosa) sulla ricostruzione della scuola materna Pettino-Vetoio (lotto 1), sulle autorizzazioni allo svolgimento degli eventi ‘Chiarino in festival’ e sul decreto di nomina del Comitato Perdonanza; 3) richiesta del consigliere Romano sul progetto del contratto di quartiere I di Valle Pretara e sul dettaglio delle spese per la manutenzione del Progetto Case e Map.

La prima commissione, Bilancio e Programmazione, presieduta dal consigliere Livio Vittorini, si riunir? invece marted? 20 dicembre, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, per esprimere il parere su due proposte di deliberazioni consiliari – Si tratta della razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie del Comune e dell’analisi dell’aspetto complessivo delle societ? di cui l’ente detiene partecipazioni dirette o indirette, e del contratto di servizio con il Centro turistico del Gran Sasso per l’affidamento del servizio di trasporto a fune, della valorizzazione del comprensorio e della relativa promozione turistica –

Entrambe le sedute si terranno nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia).

