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Leapmotor: sinergie future nel settore auto

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In queste ore, il tema di leapmotor è al centro dell’attenzione online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. L’Executive di Leapmotor prevede un aumento significativo delle vendite estere quest’anno, con una possibile contribuzione del 15%. Inoltre, si prospettano interessanti sinergie nel futuro utilizzo dei componenti autoprodotte di Leapmotor nei prodotti di Stellantis. Non sono da escludere le possibilità di impiegare le tecnologie piattaforma di Leapmotor. Queste novità potrebbero rivelare il

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