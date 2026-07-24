Leclerc al comando

In queste ore, il tema legato a Leclerc è molto ricercato online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Nell’ultimo aggiornamento, si segnala la Ferrari che domina le prove del Hungarian GP, con Hamilton che precede Leclerc nell’allenamento due. Anche Aston Martin è protagonista, nonostante un iniziale contrattempo sulla ‘nuova vettura’.
La sfida tra Hamilton e Leclerc, con la Ferrari che si fa notare nel venerdì all’Hungaroring, promette spettacolo e incertezza per le gare a venire. L’entusiasmo di Adrian Newey per le prestazioni della sua scuderia aggiunge ulteriore interesse al weekend di gare.
Per ulteriori dettagli sull’evoluzione della situazione e per aggiornamenti in tempo reale, è consigliabile consultare le fonti online dedicate all’argomento.