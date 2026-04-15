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Politica

Lega Abruzzo in piazza a Milano per più sicurezza e stop all’immigrazione clandestina

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La Lega Abruzzo sarà presente numerosa sabato prossimo a Milano, in piazza Duomo, per partecipare all’evento organizzato dal gruppo dei Patrioti europei dal titolo “Senza paura. In Europa padroni a casa nostra”.

Il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco e la vice coordinatrice Sabrina Bocchino hanno sottolineato che si tratterà di una manifestazione pacifica volta a ribadire le posizioni del partito: difesa dei valori dell’Occidente, pace, maggiore sicurezza per i cittadini e stop all’immigrazione clandestina.

In particolare, i rappresentanti della Lega Abruzzo intendono esprimere la contrarietà verso un’Europa che impone regole penalizzanti e chiedono il superamento del Patto di stabilità, che potrebbe impoverire ulteriormente famiglie e imprese già alle prese con il caro energia. È necessario, secondo loro, che le istituzioni europee comprendano la necessità di una svolta concreta, in grado di rispondere alle esigenze reali dei cittadini e del tessuto produttivo.

L’evento è visto come un’importante occasione per far sentire la voce della Lega Abruzzo sul territorio nazionale e per portare avanti le proposte del partito in materia di sicurezza, immigrazione e economia.

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