venerdì, Novembre 14, 2025
Lega Teramo, domani conferenza stampa a Giulianova di presentazione dei commissari comunali...
Attualità

Lega Teramo, domani conferenza stampa a Giulianova di presentazione dei commissari comunali e dei responsabili provinciali dei Dipartimenti

Lega Teramo, domani conferenza stampa di presentazione dei commissari comunali e dei responsabili provinciali dei Dipartimenti *Ore 10.30 – Sala Buozzi Giulianova* La Lega si riorganizza nella provincia di Teramo. *Domani, sabato 15 novembre*, alle ore *10.30*, a *Giulianova*, presso la *Sala comunale ‘Bruno Buozzi’*, in piazza Buozzi, si terrà una *conferenza stampa* per presentare i Commissari cittadini e i Responsabili provinciali dei Dipartimenti. All’incontro saranno presenti, oltre ad *Andrea Scordella*, Commissario provinciale Lega Teramo, l’onorevole *Alberto Bagnai*, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali; *Vincenzo D’Incecco*, coordinatore regionale Lega Abruzzo; *Sabrina Bocchino*, vice coordinatore regionale Lega; *Pierluigi Tancredi*, Responsabile dei Dipartimenti Lega Abruzzo; *Giacomo D’Ignazio*, Responsabile regionale Enti Locali. Grazie per l’attenzione

