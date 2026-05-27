“Legalità, Modalità ON”: a Lanciano lo Stato e gli studenti uniti per il riscatto del territorio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:27 maggio 2026 – 17:16– “Portare lo Stato dove c’è più bisogno, parlando di riscatto, soluzioni e futuro direttamente ai giovani – precisa la nota online. Con questo obiettivo nasce ‘Legalità, Modalità ON’, l’appuntamento di forte impegno civile e istituzionale che si terrà venerdì 29 maggio, alle ore 10, nella chiesa dello Spirito Santo nel quartiere Santa Rita di Lanciano alla presenza dei massimi vertici della sicurezza pubblica del territorio e simboli della lotta alla criminalità organizzata come Angiolo Pellegrini, il generale dei Carabinieri e diretto collaboratore di Giovanni Falcone” si legge in una nota stampa – si legge sul sito web ufficiale. L’evento è organizzato dall’Osservatorio Regionale della Legalità della Regione Abruzzo in collaborazione con il Premio Nazionale “Paolo Borsellino”, il Comune di Lanciano e la Parrocchia del Santo Spirito, “si svolgerà in un luogo che lancia un messaggio potente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’incontro si terrà infatti nella chiesa situata nel cuore del quartiere Santa Rita, una periferia complessa perché negli ultimi mesi al centro della cronaca per spaccio di droga, occupazione abusiva di case popolari e scontri tra clan familiari – Ed è proprio in questa realtà che l’iniziativa, nata su proposta del parroco della chiesa del Santo Spirito monsignor Nicola Giampietro, della presidente dell’associazione Omnis Terra Lidia Favia e dell’assessorato alla Sicurezza Urbana del Comune di Lanciano, mira a costruire un presidio di legalità e speranza per le nuove generazioni”. All’incontro parteciperanno gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano, che “avranno così l’opportunità concreta di confrontarsi sul rispetto delle regole direttamente con i rappresentanti dello Stato – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo i saluti del sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, e della dirigente scolastica del ‘D’Annunzio’ la professoressa Anna Di Nizio, l’iniziativa entrerà nel vivo con gli interventi del prefetto di Chieti e massima autorità di pubblica sicurezza della provincia, la dottoressa Silvana D’Agostino, del parroco della chiesa dello Spirito Santo e da anni in prima linea nel difficile rione della città, il Monsignor Nicola Giampietro, dell’assessore con la delega alla sicurezza urbana del Comune di Lanciano, Tonia Paolucci, e del consigliere regionale e Presidente dell’Osservatorio della Legalità Francesco Prospero – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento, che sarà moderato dalla giornalista Martina Luciani, vedrà inoltre la partecipazione del Questore della Provincia di Chieti, il dottor Leonida Marseglia, e il momento centrale della testimonianza del Generale Angiolo Pellegrini – Storico comandante della sezione antimafia di Palermo tra il 1981 e il 1985, Pellegrini è stato uno dei più stretti uomini di fiducia del giudice Giovanni Falcone, lavorando al suo fianco e a quello di Paolo Borsellino nelle indagini più cruciali contro Cosa Nostra – si legge sul sito web ufficiale. “Si tratta di un evento che trasforma un quartiere difficile in un incontro di speranza, dimostrando ai più giovani che la legalità è una scelta che riguarda ognuno di noi” conclude la nota – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it