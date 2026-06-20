Legislatura in evidenza

In queste ore, il tema della legislatura è al centro dell’attenzione online, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Nell’ultima seduta della XIX legislatura, tenutasi il 19 giugno 2026, si è discusso della stretta relazione tra il Governo, l’Università e la Ricerca. Le dichiarazioni di Piccolotti (Avs) hanno evidenziato che la riforma del reclutamento potrebbe favorire un ritorno al baronato, con concorsi sempre più orientati su misura.

La questione sollevata durante la 679ª seduta del parlamento rimane al centro del dibattito politico e dell’opinione pubblica. Si profilano possibili ripercussioni significative sul sistema accademico e scientifico nazionale, suscitando interesse e preoccupazione tra gli addetti ai lavori e la cittadinanza.

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