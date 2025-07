Lenze di Coppito, approvato in giunta nuovo piano urbanistico sull’area. Assessore De Santis “Riorganizzazione attesa da vent’anni”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila ha approvato ufficialmente la variante al “Planivolumetrico di Coordinamento” dell’area di Lenze di Coppito, un intervento strategico volto a riqualificare e valorizzare un’area di circa 340.000 mq situata tra l’Ospedale Civile, il polo universitario e il centro abitato della frazione di Coppito – Questa iniziativa si inserisce nel pi? ampio processo di riassetto urbanistico e di sviluppo sostenibile della citt?, rispondendo alle mutate esigenze socioeconomiche e alle criticit? emerse nel tempo – L’atto, approvato con delibera di giunta proposta dall’Assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis, ? stato elaborato all’esito di una intensa fase di concertazione tra l’amministrazione, i proprietari delle aree e l’Ateneo – riporta testualmente l’articolo online. La variante permetter? di adeguare le previsioni urbanistiche alle nuove realt? insediative, come le strutture di emergenza post-sisma e gli interventi universitari, garantendo al contempo una maggiore flessibilit? nelle destinazioni d’uso e nelle destinazioni di parcheggi e spazi verdi.L’intervento prevede anche un potenziamento della viabilit?, con la realizzazione di nuove strade e piste ciclabili, in linea con il Piano Urbano di Mobilit? Sostenibile (PUMS). Particolare attenzione ? stata dedicata alla tutela ambientale e alla sicurezza sismica, con approfondite analisi geologiche e idrogeologiche che hanno escluso rischi significativi per l’area – viene evidenziato sul sito web. L’Assessore all’Urbanistica, Francesco De Santis, ha commentato: “Questa variante rappresenta un passo importante per il rilancio urbanistico di Lenza di Coppito – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie a un percorso partecipato e condiviso, siamo riusciti a mettere a sistema le esigenze di sviluppo con la tutela del territorio – La nostra attenzione ? rivolta a creare un’area pi? funzionale, sicura e sostenibile, in grado di attrarre nuovi investimenti e migliorare la qualit? della vita dei cittadini – La collaborazione con l’Universit? e i proprietari privati ? stata fondamentale per arrivare a questo risultato, che apre nuove prospettive di crescita per tutta la zona – si legge sul sito web ufficiale. ” “Voglio ringraziare per il supporto e la condivisione il capogruppo della lega Daniele Ferella e l’assessore alla ricostruzione privata Roberto Tinari” conclude l’Assessore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

