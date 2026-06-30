Leonardo Maria Del Vecchio salva Resto del Carlino

La notizia del salvataggio del Resto del Carlino da parte di Leonardo Maria Del Vecchio è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Del Vecchio ha acquisito l’80% della società editrice di Nazione, Giorno e Resto del Carlino per 54,777 milioni di euro, evitando così la chiusura imminente del giornale. Questo salvataggio ha suscitato interesse e dibattito nel mondo dell’informazione e dell’economia, considerando l’importanza storica e culturale di questa testata giornalistica.

Parallelamente, la situazione dei prepensionamenti e le recenti decisioni dell’Inps riguardo alle richieste di pensionamento anticipato stanno generando dibattiti e preoccupazioni tra i giornalisti e i dipendenti del settore. La complessa situazione economica e le politiche di risanamento delle testate giornalistiche stanno portando a nuove sfide e cambiamenti nel panorama mediatico italiano.

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