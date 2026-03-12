- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
Lettomanoppello, denunciato 65enne per porto abusivo di arma: sequestrato fucile ad aria compressa e proiettili
Cronaca

Lettomanoppello, denunciato 65enne per porto abusivo di arma: sequestrato fucile ad aria compressa e proiettili

Proseguono le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella Val Pescara volte al contrasto delle attività illecite. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Lettomanoppello hanno individuato e denunciato un uomo di 67 anni per porto abusivo di armi.

La denuncia è scaturita da una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Popoli, da parte di cittadini di Lettomanoppello che avevano udito dei colpi di fucile nella zona. Successive indagini hanno permesso di identificare il responsabile, che non risultava essere in possesso di regolare titolo per la detenzione di armi.

Nell’operazione è stato rinvenuto e sequestrato un fucile ad aria compressa di fabbricazione tedesca, insieme a 400 proiettili. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Pescara per porto abusivo di armi, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.

Le armi sequestrate sono state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Lettomanoppello in collaborazione con la Centrale Operativa di Popoli.

La Procura della Repubblica di Pescara continuerà ad indagare sull’episodio al fine di fare luce su eventuali contorni o complicazioni della vicenda.

