Leva militare obbligatoria: cosa propone Crosetto

La proposta Crosetto: leva sì, ma volontaria

Nelle sue dichiarazioni più recenti, Crosetto ha chiarito alcuni punti chiave:

la decisione finale spetterà alle Camere , attraverso una legge;

, attraverso una legge; l’idea non è il ritorno della “naja” classica per tutti i diciottenni, ma un servizio militare volontario aperto a chi vuole aderire;

aperto a chi vuole aderire; il modello di riferimento sono le esperienze di Francia e Germania, che hanno riaperto il dibattito su forme di servizio armato e civile più strutturate, per rafforzare la prontezza militare e la riserva.

La proposta viene motivata con il nuovo contesto di sicurezza europeo, segnato dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni ai confini orientali della NATO e dall’esigenza di avere forze armate con più personale addestrato, anche in chiave di difesa territoriale e protezione civile.

Al momento non esiste ancora un testo di legge depositato, ma l’orientamento anticipato dal ministro punta a:

un periodo di addestramento di base per i volontari;

per i volontari; la possibilità di impiegarli come riservisti , richiamabili in caso di emergenze o necessità;

, richiamabili in caso di emergenze o necessità; un sistema di incentivi (titoli formativi, punteggi per concorsi pubblici o forze armate di carriera, eventuali agevolazioni) per rendere attrattiva la scelta.

L’Italia oggi: leva sospesa, non abolita

In Italia la leva militare non è stata formalmente abolita, ma è sospesa dal 2005: da allora le Forze armate sono composte da militari di carriera e volontari in ferma prefissata.

Questo significa che:

la cornice giuridica della coscrizione esiste ancora, ma non viene applicata;

per reintrodurre una qualsiasi forma di servizio (volontario o obbligatorio) serve una nuova legge , che definisca durata, modalità, diritti e doveri;

, che definisca durata, modalità, diritti e doveri; il passaggio parlamentare è decisivo, anche alla luce dei possibili impatti su istruzione, lavoro e organizzazione della vita dei giovani.

Dove la leva è obbligatoria in Europa

Mentre in Italia si discute di un modello volontario, diversi Paesi europei hanno mantenuto o reintrodotto la leva militare obbligatoria negli ultimi anni, con formule diverse.

Secondo le analisi più recenti, in Europa la coscrizione – totale o parziale – è in vigore in circa dieci Paesi, tra cui:

Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania : Paesi baltici e nordici vicini alla Russia, dove la leva è vista come strumento essenziale di deterrenza e difesa territoriale;

: Paesi baltici e nordici vicini alla Russia, dove la leva è vista come strumento essenziale di deterrenza e difesa territoriale; Austria, Cipro, Grecia : mantengono da tempo la leva obbligatoria con periodi di servizio variabili (da pochi mesi a oltre un anno);

: mantengono da tempo la leva obbligatoria con periodi di servizio variabili (da pochi mesi a oltre un anno); Svezia, Danimarca : sistemi “ibridi”, spesso basati su sorteggio o selezione, in cui non tutti i giovani sono chiamati, ma esiste una base di coscritti obbligatori;

: sistemi “ibridi”, spesso basati su sorteggio o selezione, in cui non tutti i giovani sono chiamati, ma esiste una base di coscritti obbligatori; Croazia: ha approvato un modello di leva breve incentrato sull’addestramento di base, con possibilità di percorsi alternativi di tipo civile.

Negli ultimi anni il movimento è stato in direzione di una maggiore attenzione alle riserve: dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Lettonia, Lituania, Svezia e altri Paesi hanno rafforzato o reintrodotto la naja per aumentare rapidamente la disponibilità di personale formato.

L’Europa di nuovo in armi: fra leva e volontari

Il quadro europeo è tutt’altro che uniforme. Accanto ai Paesi con coscrizione obbligatoria, molti Stati – tra cui l’Italia – hanno scelto di puntare su eserciti professionali e volontari, valutando la leva come poco compatibile con esigenze operative complesse e con società sempre più specializzate.

Negli ultimi mesi però il tema è tornato d’attualità:

Francia ha avviato un rafforzamento della “riserva operativa” e discute di percorsi di servizio più diffusi, anche civili;

ha avviato un rafforzamento della “riserva operativa” e discute di percorsi di servizio più diffusi, anche civili; Germania ha trovato un accordo politico su una riforma che introduce un modello misto , con forte spinta al volontariato ma possibilità di allargare la platea in caso di necessità;

ha trovato un accordo politico su una riforma che introduce un , con forte spinta al volontariato ma possibilità di allargare la platea in caso di necessità; altri Paesi considerano di ampliare i programmi di volontariato militare, di protezione civile e di servizio alla comunità, senza arrivare – almeno per ora – a una coscrizione generalizzata.

L’idea di fondo è la stessa che anima il dibattito italiano: garantire più capacità di difesa e resilienza (anche per cyber, logistica, emergenze) senza tornare necessariamente al modello rigido di leva per tutti.

Il nodo politico: diritti, doveri e consenso sociale

La discussione sulla leva militare non è solo tecnica, ma anche politica e sociale. Le principali questioni in gioco sono:

equità : un’eventuale forma di obbligo (anche solo parziale) dovrebbe definire con chiarezza esenzioni, alternative civili, criteri di selezione;

: un’eventuale forma di obbligo (anche solo parziale) dovrebbe definire con chiarezza esenzioni, alternative civili, criteri di selezione; tutela di studio e lavoro : occorre stabilire come conciliare servizio e percorsi universitari o professionali, evitando penalizzazioni per chi partecipa;

: occorre stabilire come conciliare servizio e percorsi universitari o professionali, evitando penalizzazioni per chi partecipa; consenso : qualsiasi sistema, anche volontario, funziona solo se percepito come utile e non come imposizione calata dall’alto;

: qualsiasi sistema, anche volontario, funziona solo se percepito come utile e non come imposizione calata dall’alto; bilanciamento fra diritti e doveri: molti sostenitori del servizio volontario sottolineano la dimensione di “educazione civica” e di coesione nazionale, mentre i critici temono un’eccessiva militarizzazione del discorso pubblico.

Nel caso italiano, la proposta Crosetto dovrà misurarsi con tutte queste variabili, oltre che con i vincoli di bilancio e con le priorità già presenti su difesa, welfare e politiche giovanili.

Cosa può succedere adesso

I prossimi passaggi attesi sono:

Presentazione di una bozza di legge in Consiglio dei ministri sul servizio militare volontario.

in Consiglio dei ministri sul servizio militare volontario. Discussione parlamentare , con possibili emendamenti su durata, numeri, incentivi, eventuale servizio civile alternativo.

, con possibili emendamenti su durata, numeri, incentivi, eventuale servizio civile alternativo. Valutazione tecnica da parte di Stato Maggiore e ministeri interessati su costi, logistica e impatto sul sistema difesa.

Per ora, dunque, non c’è alcun ritorno immediato alla leva militare obbligatoria in Italia: esiste una proposta politica di reintrodurre una forma di servizio volontario strutturato, inserita in un contesto europeo in cui diversi Paesi rafforzano le proprie capacità di difesa tra coscrizione, riserve

e volontari. Come evolverà, lo determineranno Parlamento, governo e – in ultima analisi – il grado di consenso che questa idea riuscirà a raccogliere nel Paese.