Levamisolo: rischio danni cerebrali, revoca Ema

In queste ore, il tema del levamisolo è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’Agenzia Europea del Farmaco ha deciso il ritiro dal commercio di farmaci contenenti levamisolo, a causa del rischio di gravi danni cerebrali, anche dopo una singola dose. L’Ema ha raccomandato ai pazienti di monitorare attentamente i sintomi e ha sottolineato l’importanza della farmacovigilanza. Il Prac, comitato consultivo dell’Ema, ha emesso la disposizione per il ritiro dei farmaci a base di levamisolo, evidenziando la necessità di tutelare la salute dei consumatori.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online, consultando fonti affidabili e autorevoli.