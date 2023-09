L’ex palestra di via Antinori diventerà un centro ricreativo e residenziale per diversamente abili. Un minuto di raccoglimento per l’ex amministratore Andrea Tarquini

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Diventer? un centro sociale ricreativo e residenziale per i diversamente abili l’ex palestra di via Antinori, nel centro storico dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Il Consiglio comunale ha approvato oggi la deliberazione con la quale viene dato il via libera al progetto, con il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in questione, di propriet? dell’ente –

“La valorizzazione del compendio immobiliare – ha osservato l’assessore alla Ricostruzione pubblica, il vicesindaco Raffaele Daniele – discende dal fatto che sar? possibile dare consistenza al progetto del Dopo di Noi non solo attraverso l’ex palestra, ma anche per il fatto che l’edificio su tre livelli che si trova a fianco, per via dei riacquisti post sisma in sostituzione degli alloggi distrutti, con la contestuale cessione di questi ultimi al Comune, ? quasi interamente di propriet? del nostro ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per cui la residenzialit? sar? assicurata in tali appartamenti e l’ex palestra sar? un centro di aggregazione per i diversamente abili”.

La delibera ? stata approvata all’unanimit? dei 24 presenti.

L’Aula ha inoltre fornito l’assenso all’ordine del giorno sulla tutela dei diritti dei lavoratori nel processo di internalizzazione delle attivit? di contact center multicanale verso l’utenza in Inps servizi (firmatari, Paolo Romano, L’Aquila Nuova, e Gianni Padovani, 99 L’Aquila). Con tale documento, il Consiglio impegna il sindaco e il presidente dell’Assemblea porre in essere tutte le azioni “utili e celeri” per garantire la giusta tutela di tutta l’occupazione cittadina interessata dall’internalizzazione del contact center dell’Inps, anche attraverso la costituzione di una delegazione comunale, incontrando i ministri preposti e il commissario Inps, cos? da costruire un percorso istituzionale adeguato alla soluzione delle criticit?.

Approvato anche l’ordine del giorno (prima firmataria, Maria Luisa Ianni, Fi) con il quale sindaco e giunta vengono impegnati a intitolare una piazza o una via a Silvio Berlusconi “per rendere il giusto omaggio – ? scritto nel documento – a un uomo che, con i fatti, ha dimostrato grande vicinanza alla nostra comunit? e alle nostre famiglie”. L’ordine del giorno chiede anche di valutare la possibilit? di riconoscere a Berlusconi la cittadinanza onoraria postuma – si legge sul sito web ufficiale.

Sempre su proposta della consigliera Ianni, il Consiglio ha approvato all’unanimit? l’ordine del giorno (firmato anche da Laura Cococcetta, L’Aquila Futura, Daniele D’Angelo, Noi Moderati, e dal presidente dell’Assemblea, Roberto Santangelo) con il quale sindaco e giunta vengono invitati a richiedere al Centro turistico del Gran Sasso di provvedere alla trasformazione dei contratti delle unit? di personale part time verticale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nello specifico – spiega il documento – i contratti a 10 mesi dovrebbero essere trasformati a 12 mesi, mentre quelli a 6 mesi dovrebbero essere portati a 10 mesi.

Via libera all’unanimit? anche all’ordine del giorno (Daniele Ferella e Alessandro Maccarone, Lega, con emendamento firmato anche da Massimo Scimia, il Passo possibile) per favorire, d’intesa con Rfi, la chiusura del passaggio a livello della frazione di Monticchio, con la realizzazione di un sottopasso che sbocchi a via dell’Industria, stralciando anche l’ipotesi di adeguamento di via dell’Aquila fino alla frazione di Onna, per evitare che “i mezzi pesanti vadano a procurare possibili danni in termini di sicurezza stradale per raggiungere il sottopassaggio di Onna”.

La seduta ? andata deserta sulla votazione all’ultimo punto all’ordine del giorno, la mozione sulla condanna della pratica del cosiddetto utero in affitto (Leonardo Scimia, Fdi, e altri), quando ? stata rilevata la presenza di 15 consiglieri, insufficienti per garantire la prosecuzione della seduta – si apprende dal portale web ufficiale.

In apertura dei lavori, su proposta del consigliere Romano, l’Assemblea ha osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Andrea Tarquini, che, tra l’altro, fu amministratore comunale e del Centro Turistico del Gran Sasso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Il Consiglio comunale odierno pu? essere rivisto sulla web tv del Comune, a questi indirizzi

https://www.youtube – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/watch?v=D7-O9szPTOU&t=11606shttps://www.youtube – si apprende dalla nota stampa. com/watch?v=Qju9_-UmL1c&t=13s

