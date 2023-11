Liberazione giovane aquilano, commento del sindaco Biondi

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Il ritorno di Jacopo a casa ? per tutti gli aquilani motivo di grande sollievo – recita il testo pubblicato online. Negli ultimi giorni abbiamo tenuto contatti stretti con il ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale per capire se ci fossero le condizioni per un suo rimpatrio – Non vi nascondo la grande preoccupazione – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio la Farnesina per aver accolto la nostra richiesta e aver provveduto, non senza difficolt?, al suo rientro, insieme a quello della compagna palestinese – si apprende dalla nota stampa. La notizia del passaggio attraverso Rafah, per soli cinque nostri connazionali, rende il quadro delle complicazioni internazionali. Come per Alessia, rientrata da Israele, ho voluto seguire personalmente il delicato processo – Abbraccio la famiglia di Jacopo, che ha scelto la nostra terra per vivere da diversi anni, felice che qui abbiano trovato accoglienza e ascolto – riporta testualmente l’articolo online. Aspetto Jacopo all’Aquila per stringergli la mano e ringraziarlo della sua attivit? di volontario”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

