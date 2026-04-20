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Licenziamenti in Meta: impatto sull’intelligenza artificiale

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In queste ore, il tema dell’intelligenza artificiale è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Un’ultima notizia ha destato grande interesse: Meta ha annunciato l’imminente taglio di 8.000 dipendenti, con i primi licenziamenti previsti entro il 20 maggio. Si prevedono ulteriori riduzioni entro l’anno, poiché l’intelligenza artificiale prenderà il posto di parte del personale. Questa decisione avrà sicuramente ripercussioni significative nell’ambito lavorativo e tecnologico, sollevando dibattiti sul futuro del lavoro nella società digitale odierna. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online.

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