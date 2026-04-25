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Liegi-Bastogne-Liegi 2026: dove seguire la gara in tv

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La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che si posiziona ai vertici dei trend online. Gli appassionati di ciclismo sono in fermento in attesa dell’epica competizione che si terrà domenica. I riflettori sono puntati su ciclisti del calibro di Pogacar, Evenepoel e Seixas, pronti a contendersi il trono della competizione. Per gli amanti dello sport su due ruote, sarà possibile seguire l’evento in diretta televisiva dalle 13 sia su Rai che su Eurosport.

La Liegi-Bastogne-Liegi è una delle classiche più prestigiose nel mondo del ciclismo su strada, con un percorso che attraversa le suggestive strade belghe. La competizione attira l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, desiderosi di assistere a grandi sfide e momenti emozionanti.

Chi è appassionato di ciclismo non può perdersi l’appuntamento con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e seguire le gesta dei migliori atleti in azione. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile approfondire online, dove si trovano tutte le informazioni necessarie per godersi al meglio lo spettacolo sportivo in arrivo.

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