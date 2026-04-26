Liegi-Bastogne-Liegi 2026: trionfo di Pogacar

Domenica 26 Aprile 2026, nel mondo del ciclismo, la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 ha visto la vittoria di Tadej Pogacar. Il giovane talento si è imposto nella prestigiosa corsa, dimostrando ancora una volta le sue straordinarie capacità. Nonostante la strenua resistenza del promettente Seixas, Pogacar ha saputo imporsi con determinazione. Le ultime notizie indicano che l’evento ha generato grande interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.