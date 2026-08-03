- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Agosto 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaLiguria: avvistamenti straordinari balenottere e capodogli
Notizie Italia

Liguria: avvistamenti straordinari balenottere e capodogli

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore la Liguria è al centro dell’attenzione per i numerosi avvistamenti di balenottere e capodogli, regalando uno spettacolo unico nel Mar Ligure. Le condizioni meteo marine eccezionali hanno favorito oltre 130 incontri con queste maestose creature in soli due mesi, creando un vero paradiso dei cetacei tra Sanremo, Monaco e la Corsica.

La notizia è tra i trend più ricercati online e ha catturato l’interesse di molti, posizionandosi al top delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online per rimanere aggiornati su questo straordinario fenomeno naturalistico.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it