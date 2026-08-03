Liguria: avvistamenti straordinari balenottere e capodogli

In queste ore la Liguria è al centro dell’attenzione per i numerosi avvistamenti di balenottere e capodogli, regalando uno spettacolo unico nel Mar Ligure. Le condizioni meteo marine eccezionali hanno favorito oltre 130 incontri con queste maestose creature in soli due mesi, creando un vero paradiso dei cetacei tra Sanremo, Monaco e la Corsica.

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