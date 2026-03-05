- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
Lincoln: l'USS Abraham coinvolta in attacco in Iran
Lincoln: l’USS Abraham coinvolta in attacco in Iran

Nelle ultime ore, il tema di Lincoln è diventato molto popolare online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. La notizia riguarda il coinvolgimento della portaerei USS Abraham Lincoln in un attacco in Iran, sollevando interrogativi sulla pericolosità del missile ipersonico Fattah-2 iraniano e sulle difese aeree della nave statunitense. Si discute se l’Iran possa affondare una superportaerei come la USS Abraham Lincoln, sottolineando i rischi anche di un tentativo. Dettagli e aggiornamenti su questo avvenimento sono attesi con interesse.

