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L’intelligenza artificiale: impatto e prospettive

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In queste ore, il tema dell’intelligenza artificiale è tra i più cercati online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla di un possibile impatto che potrebbe portare alla perdita di posti di lavoro, con stime che indicano già mezzo milione di persone licenziate. Le piccole e medie imprese sembrano essere le più vulnerabili a questa trasformazione, con la prospettiva di cancellare metà delle posizioni più basse.

Ma come resistere a questo cambiamento? Alcuni consigli offrono spunti interessanti per affrontare l’onda generata dall’intelligenza artificiale e per adattarsi a un nuovo scenario lavorativo. Inoltre, un webinar in programma per il 23 giugno, organizzato dalla Fondazione Brodolini, approfondirà il tema dell’IA e dei team agentici.

La tecnologia avanza rapidamente, e con essa crescono le sfide e le opportunità. L’invito è a approfondire online per rimanere aggiornati su questo argomento cruciale per il futuro della società e del lavoro.

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