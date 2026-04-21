L’interesse crescente per Xbox Game Pass

In queste ore, Xbox Game Pass è al centro dell’attenzione online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Si parla di un possibile aumento del prezzo per Xbox Game Pass Ultimate e delle dichiarazioni del nuovo dirigente di Microsoft in merito al costo del servizio. Inoltre, sembra che i nuovi giochi della serie Call of Duty non saranno più inclusi nell’offerta di Xbox Game Pass. Un argomento che sta generando dibattiti e interesse tra gli appassionati di videogiochi e non solo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la questione online.