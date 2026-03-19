Lionel Messi: 900 gol, una carriera eccezionale

Oggi, giovedì 19 marzo 2026, la notizia della straordinaria carriera calcistica di Lionel Messi è al centro dell’attenzione. Il fuoriclasse argentino ha raggiunto la storica quota di 900 gol, confermandosi come uno dei giocatori più incredibili della storia del calcio.

L’ultimo aggiornamento feed riporta che Messi ha raggiunto questo traguardo importante, entrando a far parte di un club esclusivo insieme a Cristiano Ronaldo. La notizia ha scatenato un grande interesse online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca.

L’eccezionale talento e la costanza di Messi nel segnare gol lo hanno reso un vero e proprio fenomeno del calcio mondiale. Con il passare degli anni, ha dimostrato di essere ‘one of a kind’, unico nel suo genere.

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