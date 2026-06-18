Livorno: lutto per la scomparsa del dottor Massimo Tanteri

La notizia del lutto nella sanità ha scosso Livorno e la comunità medica locale. È in corso una profonda manifestazione di cordoglio per la scomparsa del dottor Massimo Tanteri, ex primario e pioniere delle cure domiciliari, da parte dell’AUSL Toscana nord ovest e dell’ospedale di Livorno.

Il dottor Tanteri era una figura di spicco nell’ambito medico, apprezzato per la sua professionalità e umanità. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella sanità livornese e oltre.

Le cure domiciliari, a cui il dottor Tanteri ha dedicato tanto impegno e passione, rappresentano un importante servizio per i pazienti e le loro famiglie, garantendo assistenza e comfort in un contesto familiare.

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