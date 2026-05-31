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LNDC Animal Protection lancia l’appello per proteggere gli animali dal caldo estivo: ecco i consigli per prevenire pericoli e sofferenze

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Le temperature estreme non sono più solo un problema per l’estate, ma si stanno facendo sentire sempre prima, mettendo a rischio la salute degli animali già dalla tarda primavera. LNDC Animal Protection ha lanciato un appello ai cittadini affinché si preparino adeguatamente per affrontare il caldo estivo e ha condiviso un decalogo di consigli per aiutare a proteggere i nostri amici a quattro zampe.

Secondo l’associazione, cani e gatti sono molto più sensibili al caldo di quanto spesso si pensi. L’asfalto rovente, i colpi di calore, la disidratazione e i parassiti rappresentano pericoli reali che possono portare a gravi conseguenze, compresa la morte degli animali. Tuttavia, con un po’ di attenzione e responsabilità, molte tragedie possono essere evitate.

La presidente di LNDC Animal Protection, Piera Rosati, ha dichiarato: “Il cambiamento climatico sta modificando le nostre abitudini e anche quelle dei nostri animali. Ogni anno affrontiamo ondate di calore più precoci e intense e dobbiamo imparare a proteggerli meglio. Troppo spesso si sottovalutano i rischi del caldo per gli animali, ma bastano pochi minuti o una semplice distrazione per trasformare una giornata normale in una tragedia”.

LNDC Animal Protection sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai sintomi di un colpo di calore come affanno eccessivo, debolezza, disorientamento, vomito o difficoltà respiratorie, che richiedono un intervento veterinario immediato. L’associazione ha condiviso il proprio decalogo di consigli per affrontare al meglio l’estate e il caldo, evidenziando l’importanza di prendersi cura degli animali durante la stagione calda.

Proteggere gli animali non richiede gesti straordinari, ma una consapevolezza quotidiana. Ogni gesto conta: assicurarsi che abbiano sempre acqua fresca a disposizione, evitare di farli uscire durante le ore più calde, garantire ambienti ombreggiati e ben ventilati e fare attenzione alla temperatura dell’asfalto sono solo alcune delle raccomandazioni dell’associazione.

Infine, LNDC Animal Protection ricorda che con l’aumento delle temperature aumenta anche il rischio di zecche, pulci, zanzare e altri parassiti che possono trasmettere malattie gravi. È quindi fondamentale adottare strategie di prevenzione in anticipo e consultare il veterinario per trovare le soluzioni migliori.

In conclusione, essere preparati e consapevoli dei rischi del caldo estivo può fare la differenza nella protezione della salute e del benessere dei nostri animali domestici.

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