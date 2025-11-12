- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 12, 2025
Attualità

Lo spettacolo dell’Aurora Boreale vista dal Gran Sasso

CAMPO IMPERATORE (AQ) – Tra l’11 e il 12 novembre la webcam del Rifugio Duca degli Abruzzi ha immortalato un cielo tinto di rosso sul Gran Sasso d’Italia: si tratta di una SAR (Stable Auroral Red arc), la componente “rossa” delle aurore che, alle nostre latitudini, può apparire come un bagliore uniforme sull’orizzonte. L’immagine è stata ripresa nella notte dalla postazione a quota 2.388 metri, con la tipica banda rosata che si staglia dietro le creste del Corno Grande.

L’evento si inserisce in un periodo di forte attività geomagnetica: il centro statunitense NOAA/SWPC ha emesso una watch G4 (severa) per il 12 novembre e ha segnalato che livelli G4 sono già stati raggiunti nelle ore successive alla mezzanotte UTC, con possibilità che le condizioni proseguano nella notte. In pratica, le aurore possono estendersi a latitudini insolitamente basse e potrebbero ripetersi anche stasera se la tempesta dovesse mantenersi attiva.

Perché il cielo diventa rosso? Le SAR sono emissioni dovute all’ossigeno atomico a 630,0 nm: quando l’energia proveniente dall’anello di correnti magnetosferiche riscalda gli elettroni nella parte alta della ionosfera, questi urtano gli atomi di ossigeno che emettono luce rossa stabile e diffusa. È un fenomeno diverso dalle classiche aurore verdi “a tende” e può essere visibile anche molto a sud durante le tempeste più intense.

Possibilità per le prossime ore

Secondo le previsioni operative dello SWPC, l’interazione di più CME dirette verso la Terra mantiene condizioni di tempesta almeno fino al 13 novembre (scala da G2 a G4), per cui conviene controllare i cieli anche stanotte, specie in aree buie con orizzonte libero verso nord. Per aggiornamenti in tempo reale si possono consultare i pannelli “Aurora Dashboard” e le mappe di probabilità.

Per chi volesse monitorare la situazione dal Gran Sasso, restano utili le webcam di Campo Imperatore e del Rifugio Duca degli Abruzzi.

