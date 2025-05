“LO SPORT NON VA IN VACANZA” – ESTATE 2025

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Le attività relative a “Lo Sport non va in Vacanza”, manifestazione ludico-sportiva che ha raggiunto la ventiduesima edizione, consentiranno a partire da mercoledì 11 giugno prossimo sino all’8 agosto, a circa 950 ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 14 anni (annualità dal 2011 al 2019) di praticare sport all’aria aperta, dalle 8:30 alle 13:30.Le istanze potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 6 maggio alle ore 12:00 del 19 maggio – riporta testualmente l’articolo online. Le iscrizioni preliminari dovranno essere inoltrate obbligatoriamente on-line sul sito del Comune, con accesso al servizio tramite una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica).Requisito fondamentale per l’iscrizione sarà la residenza a Pescara – viene evidenziato sul sito web. La quota pro capite da versare, dopo conferma dell’effettiva iscrizione, è pari a quella dell’anno passato, ovvero € 160,00 per lo Stadio Adriatico ed i campi sportivi e di € 200,00 per la piscina – si apprende dal portale web ufficiale. Per chi avesse la residenza in altro comune, saranno messi a disposizione gli eventuali posti disponibili residui e non assegnati.Quattro gli impianti che ospiteranno i bambini:- Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” da destinare all’accoglienza di max n. 350 ragazzi/e;- Complesso sportivo ex Gesuiti “Rocco Febo” da destinare all’accoglienza di max n. 350 ragazzi/e;- Campo di calcio “Ettore D’Agostino” – Quartiere Zanni, da destinare all’accoglienza di max n. 100 ragazzi/e (attivabile con minimo 50 iscrizioni);- Piscina Provinciale in Via Volta n. 15, da destinare all’accoglienza di max n. 150 ragazzi/e (attivabile con minimo 50 iscrizioni).

