“Lo Sport non va in vacanza” per l’estate 2022 – Riapertura termini di iscrizione

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Oggi 31.05.2022 verranno riaperti i termini di presentazione dell’istanza di iscrizione al progetto “XIX Edizione – Lo sport non va in vacanza” – Annualità 2022. La domanda potrà essere presentata dalle ore 12:00 del 31.05.2022 alle ore 24 del 03.06.2022, accedendo dal sito on line del Comune di Pescara, all’indirizzo www.comune – pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it/losportnonvainvacanza

- Pubblicità -

Requisito fondamentale per l’iscrizione rimane la residenza a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale.

Quattro gli impianti che ospiteranno i bambini:

lo Stadio Adriatico-Cornacchia che potrà accogliere massimo 250 ragazzi, con una spesa di 150 euro a carico delle famiglie per ciascun bambino per due mesi;

il complesso sportivo ex Gesuiti ‘Rocco Febo’, che ospiterà massimo 300 ragazzi, spesa di 150 euro per ogni bambino;

la spiaggia libera di San Silvestro, lato sud del Vallelunga, con massimo 100 ragazzi al costo di 150 euro;

la piscina provinciale e le attrezzature sportive dell’Istituto Volta, in via Volta, che potrà accogliere fino a un massimo di 150 ragazzi al costo di 200 euro pro-capite – e dove le attività partiranno il 20 giugno

L’eventuale iscrizione di ragazzi diversamente abili sarà ammessa esclusivamente per lo Stadio Adriatico-Cornacchia – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it