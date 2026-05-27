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Locorotondo: un gioiello della Valle d’Itria

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Locorotondo, pittoresca cittadina pugliese celebre per i suoi trulli, si conferma al centro dell’attenzione in queste ore, emergendo come trend online e scalando le classifiche di ricerca.

Con i suoi caratteristici edifici in pietra dal tetto a cupola, i trulli, Locorotondo rappresenta un vero e proprio patrimonio culturale, simbolo della tradizione e dell’architettura locale.

Non solo testimonianze storiche, ma anche luoghi di lusso come i Trulli Ad Maiora, che con un intervento di recupero conservativo hanno saputo coniugare passato e modernità, valorizzando l’identità della Valle D’Itria.

Un luogo che incanta per la sua autenticità, tanto da meritare il riconoscimento Unesco che lo protegge da tre decenni, preservandone l’unicità e il fascino intramontabile.

Chi desidera approfondire la bellezza e la storia di Locorotondo, può trovare ulteriori dettagli online, dove il tema è ampiamente discusso e documentato.

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