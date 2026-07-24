Loïs Openda: trattativa in corso con il Lione

In queste ore, la notizia relativa a Loïs Openda è molto ricercata online, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Il calciatore sembra essere a un passo dal trasferimento al Lione, secondo le ultime indiscrezioni. L’aggiornamento più recente risale alle 09:40 di oggi.

La Juventus potrebbe sbloccare il mercato in uscita con questa operazione, mentre altri movimenti sul fronte del calciomercato coinvolgono giocatori come Garnacho e Alajbegovic. Le trattative in corso suscitano interesse e curiosità tra gli appassionati del mondo del calcio.

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