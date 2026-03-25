Lombardia: attese forti raffiche vento domani

Nelle prossime ore, il tema del meteo per domani è in cima ai top trend online, con particolare attenzione rivolta alla Lombardia. Secondo le ultime previsioni, giovedì 26 marzo potrebbe portare forti raffiche di vento, con chiusura dei parchi a Varese a causa delle raffiche di Föhn che potrebbero raggiungere i 70 chilometri orari. La situazione meteo sull’Italia resta instabile, con venti di burrasca e possibili mareggiate. Inoltre, è previsto un irrompere del freddo che potrebbe influenzare il weekend, proprio mentre si cambia l’ora legale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione meteo, è consigliabile consultare fonti affidabili online. Restate informati sulle evoluzioni del meteo nei prossimi giorni.