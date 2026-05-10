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Lombardia: nubifragio causa disagi e grandine

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In queste ore un nubifragio si è abbattuto sulla Lombardia, causando forti disagi alla viabilità, in particolare nelle valli bergamasche. Le intense precipitazioni hanno portato alla formazione di una grandinata con chicchi simili a palline, che ha reso le strade scivolose e pericolose per automobilisti e pedoni.

Le immagini diffuse online mostrano un paesaggio quasi innevato, a causa della quantità di grandine caduta, creando un’atmosfera insolita per la stagione. I chicchi di ghiaccio hanno causato danni a veicoli e strutture, mentre le autorità locali sono impegnate a gestire la situazione e a ripristinare la viabilità.

La notizia del nubifragio è molto ricercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca, evidenziando l’interesse del pubblico per gli eventi meteorologici eccezionali. Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.

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