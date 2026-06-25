Lombardia: strategie contro il caldo estivo

In queste ore, la Lombardia è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Le città italiane stanno mettendo in atto piani mirati per proteggere i cittadini dagli effetti del caldo estivo, che si prevede possa portare a un aumento delle chiamate al 112 del 10%. Un’attenzione particolare è rivolta alle persone più vulnerabili, con servizi di allerta e assistenza domiciliare che si dimostrano fondamentali nel preservare l’efficienza dei pronto soccorso.

Le temperature in aumento preoccupano le autorità locali, che si preparano ad affrontare picchi termici fino a 38 gradi nel prossimo weekend. In un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, emergono strategie volte a garantire la sicurezza e il benessere della popolazione, soprattutto nelle giornate più torride dell’estate.

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