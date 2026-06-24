Londra: picchi fino a 35 gradi, avvisi metropolitana

Il meteo a Londra è al centro dell’attenzione in queste ore, con temperature che hanno raggiunto i 35 gradi e picchi record previsti fino a 39 gradi in tutto il Regno Unito. Una situazione di caldo intenso che ha portato alla diffusione di avvisi anche all’interno della metropolitana, con raccomandazioni a portare acqua e a scendere dal treno in caso di malessere.

Questa ondata di afa non riguarda solo la capitale britannica, ma coinvolge gran parte dell’Europa, con centinaia di persone che affollano le rive dei fiumi alla ricerca di refrigerio. La situazione meteo sta generando un forte interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online la situazione attuale e le previsioni a breve termine, considerando l’importanza di seguire attentamente le indicazioni delle autorità competenti in caso di condizioni climatiche estreme.