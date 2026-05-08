Longevità: l’interesse crescente degli italiani

In queste ore, il tema della longevità è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Secondo recenti studi, più della metà degli italiani prevede la necessità di assistenza nel quotidiano a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita. Si evidenzia una scarsa consapevolezza finanziaria tra gli over 50, con dubbi riguardanti la sostenibilità delle pensioni. A tal proposito, istituzioni come Credem e l’Università Cattolica stanno conducendo ricerche sulla longevità e sul sistema pensionistico per affrontare le sfide legate a questo fenomeno in evoluzione.

La longevità rappresenta dunque un argomento di interesse crescente, che coinvolge non solo la sfera individuale ma anche quella collettiva, richiedendo una riflessione approfondita e una pianificazione oculata per garantire un futuro sostenibile per tutti. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, è possibile consultare le fonti online disponibili, per rimanere aggiornati sulle ultime novità e ricerche in merito.