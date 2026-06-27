Lorenzo Musetti: addio a coach Perlas

Lorenzo Musetti, giovane promessa del tennis italiano, ha annunciato la separazione dal coach Perlas dopo sei mesi di collaborazione. Il giocatore, al suo fianco, terrà solo coach Tartarini, preparandosi per il ritorno in campo sul cemento.
La notizia ha scatenato grande interesse online, con Musetti al centro dell’attenzione sui motori di ricerca. I fan del tennis seguono con curiosità e apprensione questo importante cambiamento nell’equipe di un talento in ascesa.
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