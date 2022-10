Lorenzo Natali, il ricordo del sindaco Biondi

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

A 100 anni dalla sua nascita e con il festival Riscoprire l’Europa al via, proprio nel capoluogo abruzzese, da aquilano, ricordo Lorenzo Natali – precisa la nota online. Figlio di un’Italia lunga mezzo secolo, la sua azione ha attraversato i momenti pi? segnati della storia politica del Novecento in Italia e in Europa, con l’autorevolezza e la determinazione del capo politico e brillante amministratore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A lui ? intitolato il nostro megaparcheggio, nei pressi della Basilica di Collemaggio, perch? a lui si deve, e a un’azione sinergica del territorio che ne fu trascinato, la realizzazione dell’infrastruttura che tir? fuori L’Aquila dall’isolamento: mi riferisco all’autostrada di collegamento con Roma – viene evidenziato sul sito web. Ma, oltre all’impegno governativo, che lo ha visto pi? volte in Parlamento, ministro, sottosegretario, ho pensato a lui, soprattutto in questi mesi, in cui davamo vita al festival Riscoprire l’Europa – Natali fu Commissario europeo proprio nel momento in cui l’Europa cercava una sua forma – viene evidenziato sul sito web. Quella forma persa negli anni e che, anche dalla nostra citt?, cerchiamo di riproporre alle giovani generazioni, nate in questa Europa, ma dimentiche del cuore che la volle unita – viene evidenziato sul sito web. A lui, che in questa terra mise radici, che la am?, tanto da crescervi la sua famiglia, vada il nostro ricordo – Per chi la politica, l’ha intesa come la vita – viene evidenziato sul sito web. La buona politica, spesa tra le gente, di prospettiva – si legge sul sito web ufficiale. Ed ? anche a lui che si deve il presente dell’Aquila, pieno di promesse – Del resto, se oggi guardiamo lontano, parafrasando Isaac Newton, ? anche perch? stiamo sulle spalle dei giganti.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it