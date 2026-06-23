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Politica

Loreto Aprutino: bocciata mozione Rottamazione Quinquies, aumentata Tari contro interessi cittadini

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Il Consiglio comunale di Loreto Aprutino ha respinto la mozione presentata dai consiglieri di centrodestra Rocco D’Amico (Lega), Gianluca Buccella (Fratelli d’Italia) e Antonio Delle Monache (Forza Italia) a favore della Rottamazione Quinquies. Secondo i consiglieri, questa decisione va contro gli interessi dei cittadini, a differenza di quanto avviene in altri Comuni come Pescara, Roma e Genova.

La mozione è stata respinta con l’assenza di due consiglieri e non ha ottenuto il supporto della maggioranza, sebbene la componente del Partito Democratico, che siede in minoranza, abbia votato a favore. I consiglieri di centrodestra sottolineano che la rottamazione non equivale a un condono, ma prevede il pagamento del debito per intero, eliminando solo sanzioni e interessi maturati nel tempo.

La maggioranza, secondo i consiglieri, ha respinto la mozione per “pura miopia amministrativa”, ignorando i benefici concreti che la misura avrebbe potuto garantire alla comunità. Inoltre, i consiglieri sostengono che l’aumento della Tari, approvato durante lo stesso consiglio, sia una scelta dettata da pregiudizi politici o dalla necessità di fare cassa.

I consiglieri di centrodestra ritengono che i cittadini di Loreto Aprutino meritino risposte concrete e strumenti utili per affrontare le difficoltà economiche, anziché decisioni dettate dall’appartenenza politica. Concludono affermando che l’interesse dei cittadini è stato sacrificato sull’altare della contrapposizione amministrativa, mentre la comunità avrebbe bisogno di soluzioni efficaci per favorire il recupero di crediti da parte del Comune e sostenere famiglie, lavoratori e attività economiche in difficoltà.

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