Loreto Aprutino: bocciata mozione Rottamazione Quinquies, aumentata Tari contro interessi cittadini

Il Consiglio comunale di Loreto Aprutino ha respinto la mozione presentata dai consiglieri di centrodestra Rocco D’Amico (Lega), Gianluca Buccella (Fratelli d’Italia) e Antonio Delle Monache (Forza Italia) a favore della Rottamazione Quinquies. Secondo i consiglieri, questa decisione va contro gli interessi dei cittadini, a differenza di quanto avviene in altri Comuni come Pescara, Roma e Genova.

La mozione è stata respinta con l’assenza di due consiglieri e non ha ottenuto il supporto della maggioranza, sebbene la componente del Partito Democratico, che siede in minoranza, abbia votato a favore. I consiglieri di centrodestra sottolineano che la rottamazione non equivale a un condono, ma prevede il pagamento del debito per intero, eliminando solo sanzioni e interessi maturati nel tempo.

La maggioranza, secondo i consiglieri, ha respinto la mozione per “pura miopia amministrativa”, ignorando i benefici concreti che la misura avrebbe potuto garantire alla comunità. Inoltre, i consiglieri sostengono che l’aumento della Tari, approvato durante lo stesso consiglio, sia una scelta dettata da pregiudizi politici o dalla necessità di fare cassa.

I consiglieri di centrodestra ritengono che i cittadini di Loreto Aprutino meritino risposte concrete e strumenti utili per affrontare le difficoltà economiche, anziché decisioni dettate dall’appartenenza politica. Concludono affermando che l’interesse dei cittadini è stato sacrificato sull’altare della contrapposizione amministrativa, mentre la comunità avrebbe bisogno di soluzioni efficaci per favorire il recupero di crediti da parte del Comune e sostenere famiglie, lavoratori e attività economiche in difficoltà.