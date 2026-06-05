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Politica

Loreto Aprutino: Consiglieri di minoranza propongono adesione alla Rottamazione-quinquies per aiutare cittadini e imprese

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I consiglieri di minoranza Rocco D’Amico (Lega), Gianluca Buccella (Fratelli d’Italia) e Antonio Delle Monache (Forza Italia), appartenenti al gruppo consiliare “UnitiPerLoreto”, hanno presentato una mozione per chiedere l’adesione del Comune di Loreto Aprutino alla ‘Rottamazione-quinquies’, misura introdotta dal Governo per agevolare la definizione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate.

Secondo D’Amico, si tratta di “un’opportunità importante che permette di aiutare cittadini, famiglie e attività economiche che intendono regolarizzare la propria posizione e al tempo stesso permette al Comune di recuperare risorse che difficilmente verrebbero incassate integralmente”.

La norma, introdotta con la Legge n. 88/2026, estende la definizione agevolata anche ai tributi e alle entrate degli enti territoriali affidati alla riscossione, nel periodo tra il 2000 e il 2023. Tra i debiti rientrano Imu, Tari, canone patrimoniale, imposta sulla pubblicità, sanzioni amministrative e multe per violazioni del Codice della Strada.

La mozione propone che i contribuenti possano estinguere il debito pagando solo il capitale dovuto, senza interessi, sanzioni e oneri aggiuntivi. Il pagamento potrà avvenire entro il 31 gennaio 2027 in un’unica soluzione o tramite rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali con interessi annui del 3%.

Le domande di adesione potranno essere presentate dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili i dati relativi ai carichi definibili a partire dal 15 settembre.

Secondo i tre consiglieri, l’adesione alla Rottamazione quinquies produrrà effetti positivi in termini di recupero crediti, riduzione dei costi di gestione e sostegno ai contribuenti. Invitano quindi i colleghi di maggioranza a votare la mozione affinché l’amministrazione comunale possa rendere operativa la rottamazione quinquies nei tempi previsti dalla legge.

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