Loreto Aprutino, Diorama Festival: arte, musica e cultura nell’incantevole scenario di Fontana Grande

Diorama torna a Loreto Aprutino: quattro anni di bellezza condivisa Dopo la straordinaria apertura nel cuore della Maiella, Diorama Festival prosegue il proprio viaggio attraverso l’Abruzzo facendo tappa in uno dei luoghi più amati e rappresentativi del suo percorso. Nel pomeriggio di sabato 13 giugno, il festival torna infatti a Loreto Aprutino (Pe) per il quarto anno consecutivo, confermando un legame costruito nel tempo insieme all’amministrazione comunale, alle associazioni locali, alle realtà culturali del territorio e a una comunità che, anno dopo anno, ha contribuito a rendere questo appuntamento sempre più partecipato e significativo. Loreto Aprutino è ormai uno dei luoghi simbolo di Diorama Festival: un borgo capace di custodire storia, paesaggio, tradizioni e contemporaneità in un equilibrio raro e prezioso.

Per questa nuova edizione sarà la suggestiva Fontana Grande ad accogliere il pubblico in una lunga serata dedicata alla musica, alle arti visive, alla riflessione culturale e alla valorizzazione del patrimonio locale. Ai piedi della storica fontana, tra pietra, acqua e natura, Diorama costruirà un’esperienza immersiva capace di trasformare il luogo in uno spazio di incontro, ascolto e contemplazione. Con il calare della luce, la scenografia naturale sarà ulteriormente valorizzata da uno speciale intervento di videomapping che dialogherà direttamente con l’architettura della fontana e con il paesaggio circostante.

Come sempre, l’obiettivo del festival è quello di utilizzare i linguaggi della cultura contemporanea per raccontare e valorizzare i luoghi, offrendo nuove chiavi di lettura per il territorio e nuove occasioni di scoperta per cittadini e visitatori. Così interviene l’ideatore e Direttore Artistico di Diorama Festival Paolo Cicalini: “Dopo una prima tappa meravigliosa nel cuore della Maiella, tornare a Loreto Aprutino ha per noi un significato speciale. Non soltanto perché Fontana Grande è uno dei luoghi più suggestivi che abbiamo avuto il privilegio di abitare con il festival, ma soprattutto perché qui si è costruito nel tempo qualcosa che va oltre il singolo evento. In questi quattro anni è nato un rapporto autentico tra il festival, l’amministrazione comunale, le associazioni, le realtà culturali e le persone che vivono questo territorio ogni giorno. È un esempio concreto di come immaginiamo il nostro lavoro: non arrivare semplicemente in un luogo, ma costruire relazioni, fiducia e percorsi condivisi. Loreto Aprutino rappresenta perfettamente un Abruzzo che crede nelle proprie potenzialità, che investe sulla cultura come strumento di crescita e che comprende il valore della collaborazione tra istituzioni, comunità e progettualità indipendenti. Se Diorama continua a crescere è grazie a territori come questo, che ci ricordano ogni volta quanto sia importante lavorare insieme per raccontare la straordinaria bellezza della nostra regione.”

Il programma prevede diverse attività, tra cui un percorso dedicato alla cultura dell’olio extravergine d’oliva, visite aperte presso musei locali, un talk dedicato alle esperienze di successo provenienti dall’Abruzzo e performance artistiche realizzate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. La serata si concluderà con un live musicale di Populus e un DJ set.

Il festival gode dei patrocini del Comune di Loreto Aprutino, dell’Alto Patrocinio Regione Abruzzo, del Ministero della Cultura e dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, con la collaborazione dell’Associazione BorgoLive e della Consulta Giovanile Loreto Aprutino.