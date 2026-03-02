- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 2, 2026
Attualità

Loreto Aprutino, Lega denuncia: autovelox non omologato, Comune chiamato a sospendere multe

Loreto Aprutino, Lega: autovelox non omologato, Comune sospenda utilizzo del dispositivo

Il circolo Lega di Loreto Aprutino ha reso noto che il Giudice di Pace di Pescara ha accolto il ricorso di un cittadino contro un’ordinanza ingiunzione della Prefettura di Pescara per presunto superamento dei limiti di velocità, rilevato con un autovelox privo di omologazione.

Secondo quanto riportato dalla Lega, il Giudice ha sottolineato che i dispositivi di rilevamento della velocità devono essere autorizzati, omologati e regolarmente tarati ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada. Senza omologazione, l’accertamento non ha efficacia probatoria. La sentenza ha portato all’annullamento della sanzione e alla condanna alle spese.

Il circolo Lega ha evidenziato che l’Amministrazione comunale, insieme al Comando della polizia locale, continua ad effettuare controlli sul territorio con un autovelox non omologato, non rispettando le normative vigenti e ignorando le esperienze di altri enti vicini.

La Lega ha criticato questa prassi definendola un’azione vessatoria nei confronti dei cittadini, che sono costretti a ricorrere al giudice per far valere i propri diritti. Ogni ricorso accolto comporta inoltre costi per l’ente e la collettività.

Il circolo Lega ha quindi invitato il Comune a sospendere immediatamente l’utilizzo dell’autovelox non omologato al fine di tutelare i cittadini e le casse comunali da ulteriori conseguenze.

