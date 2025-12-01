Lotteria Italia: il biglietto d’oro di Affari Tuoi

Quanti sono i premi di prima categoria della Lotteria Italia 2025

Per l’edizione 2025 sono previsti cinque premi di prima categoria. Si tratta dei premi più attesi,

quelli che possono cambiare la vita di chi li centra.

Il primo premio è già fissato a 5.000.000 di euro .

è già fissato a . Gli altri quattro premi di prima categoria saranno definiti in base alla

massa premi disponibile, calcolata dopo la chiusura della vendita dei biglietti.

La ripartizione degli importi viene stabilita da un Comitato incaricato delle operazioni

della lotteria ad estrazione differita, che definisce:

il valore dei premi di prima categoria non ancora determinati;

l’eventuale introduzione di altre categorie di premio;

il numero dei premi e gli importi di ciascuno.

Nelle ultime edizioni, oltre al primo premio da cinque milioni, sono stati assegnati altri

premi milionari decrescenti, a testimonianza di una struttura pensata per distribuire

vincite di rilievo a più biglietti.

Quando si svolge l’estrazione finale

L’estrazione finale della Lotteria Italia 2025 è in programma per la sera del

6 gennaio 2026, come da tradizione nel giorno dell’Epifania. Nel corso di una puntata

speciale in prima serata di “Affari Tuoi” verranno comunicati:

la serie e il numero dei biglietti vincenti di prima categoria ;

; gli importi effettivi di tutti i premi principali ;

; le altre vincite previste dalla lotteria.

Dopo l’estrazione, i biglietti vincenti vengono inseriti negli elenchi ufficiali e i possessori

hanno un termine prefissato per la riscossione del premio, oltre il quale il diritto alla vincita

si estingue.

Il biglietto vincente del 30 novembre ad “Affari Tuoi”

Oltre ai premi di prima categoria, la Lotteria Italia 2025 assegna ogni giorno, dalla

domenica al venerdì, un premio giornaliero da 10.000 euro legato alla puntata di

“Affari Tuoi” in access prime time su Rai 1.

Nella puntata del 30 novembre 2025 è stato annunciato un nuovo biglietto vincente per i

premi giornalieri:

Serie F 462922 – venduto a Castel di Sangro (AQ)

Il possessore del tagliando si aggiudica un premio di 10.000 euro.

Il biglietto estratto il 30 novembre si aggiunge alla lista dei tagliandi che, nei giorni precedenti,

hanno centrato i premi giornalieri in tutta Italia, con vincite distribuite tra grandi città e centri

più piccoli, oltre ad alcuni biglietti acquistati online.

Come funzionano i premi giornalieri collegati ad “Affari Tuoi”

I premi giornalieri rappresentano una delle principali novità delle edizioni recenti

della Lotteria Italia. Per l’edizione 2025:

le estrazioni sono collegate alle puntate di “Affari Tuoi” in onda

dalla domenica al venerdì ;

in onda dalla ; il periodo di validità va dal 28 settembre al 26 dicembre 2025 ;

; in ciascuna puntata viene comunicato in diretta un codice vincente , associato a

un biglietto che vale un premio giornaliero da 10.000 euro ;

, associato a un biglietto che vale un premio giornaliero da ; nella settimana che include il Natale il valore del premio giornaliero viene

raddoppiato, arrivando a 20.000 euro.

Per partecipare alle estrazioni dei premi giornalieri è necessario

registrare il proprio biglietto seguendo una procedura dedicata:

si scopre il codice alfanumerico nascosto sotto la patina da rimuovere sul tagliando

cartaceo (o si utilizza il codice associato al biglietto digitale);

nascosto sotto la patina da rimuovere sul tagliando cartaceo (o si utilizza il codice associato al biglietto digitale); si accede all’area di registrazione tramite app MyLotteries o sito ufficiale;

o sito ufficiale; si inseriscono serie, numero del biglietto, codice di 10 cifre e un recapito telefonico.

Una volta completata la registrazione, il biglietto partecipa automaticamente alle estrazioni

giornaliere nel periodo previsto.

Come si riscuote un premio: i passaggi essenziali

Chi scopre di essere in possesso di un biglietto vincente (giornaliero o di estrazione finale)

deve rispettare tempi e modalità di riscossione previsti dal regolamento. In linea generale:

per i biglietti cartacei , il tagliando va presentato integro, in originale, presso

gli uffici competenti oppure consegnato tramite gli istituti di credito convenzionati;

, il tagliando va presentato integro, in originale, presso gli uffici competenti oppure consegnato tramite gli istituti di credito convenzionati; per i biglietti acquistati online , il premio è riscuotibile solo dal titolare del

conto di gioco, seguendo le istruzioni previste dal sistema di vendita;

, il premio è riscuotibile solo dal titolare del conto di gioco, seguendo le istruzioni previste dal sistema di vendita; i premi vanno reclamati entro un termine massimo (180 giorni) che decorre dalla data

di pubblicazione dei risultati ufficiali.

È sempre fondamentale conservare con cura il biglietto o il promemoria di gioco, perché

rappresenta il documento necessario per ottenere la vincita.

Nei biglietti della Lotteria il racconto dei sogni italiani

I biglietti della Lotteria Italia non sono solo un titolo di partecipazione al gioco: da

decenni raccontano, con immagini e grafiche, i sogni e le trasformazioni del Paese.

Fin dagli anni Cinquanta e Sessanta, le illustrazioni hanno accompagnato la storia italiana:

dalle vedute turistiche che promuovevano località di mare e città d’arte, fino alle

opere firmate da artisti di rilievo, trasformando i tagliandi in piccole opere da collezione.

L’edizione 2025 prosegue questa tradizione, unendo la dimensione simbolica del biglietto fisico alle

nuove tecnologie:

il biglietto è disponibile sia in formato cartaceo sia in versione digitale online ;

sia in ; sui tagliandi fisici è presente un QR code che semplifica registrazione e verifica delle

giocate, collegando di fatto il mondo della lotteria all’esperienza da smartphone;

che semplifica registrazione e verifica delle giocate, collegando di fatto il mondo della lotteria all’esperienza da smartphone; tramite app e canali digitali è possibile gestire in modo più rapido la partecipazione ai

premi giornalieri.

Dietro ogni biglietto ci sono storie, speranze e piccoli riti: c’è chi sceglie il numero legato

a una data significativa, chi compra il tagliando durante un viaggio, chi lo regala come portafortuna.

Il biglietto estratto il 30 novembre a “Affari Tuoi”, venduto a Castel di Sangro, è uno di questi:

un semplice tagliando che, in pochi istanti, si è trasformato in una vincita importante.

Giocare in modo responsabile

La Lotteria Italia resta un gioco a premi regolamentato, con probabilità di vincita

chiaramente definite. Partecipare può essere un modo per vivere un momento di intrattenimento,

ma è importante:

stabilire un budget limitato da destinare al gioco, senza superarlo;

da destinare al gioco, senza superarlo; ricordare che la vincita non è garantita e che si tratta sempre di un’estrazione casuale;

e che si tratta sempre di un’estrazione casuale; leggere regolamento, condizioni e probabilità di vincita, disponibili nei canali ufficiali.

Tra premi giornalieri, estrazione finale del 6 gennaio e storie raccontate sui biglietti, la

Lotteria Italia 2025 si conferma uno degli appuntamenti più seguiti delle feste, con il

biglietto di Affari Tuoi del 30 novembre già entrato nell’elenco dei tagliandi fortunati

di questa edizione.