Lotto e Superenalotto, i numeri del 6 dicembre

L’estrazione di sabato 6 dicembre 2025 ha fornito il quadro completo dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con in palio un jackpot multimilionario e migliaia di combinazioni da controllare su tutto il territorio nazionale.

I numeri del Lotto del 6 dicembre 2025

Queste le cinquine estratte sulle undici ruote del Lotto nella serata di oggi:

Bari : 79 – 69 – 34 – 72 – 33

: 79 – 69 – 34 – 72 – 33 Cagliari : 7 – 1 – 65 – 88 – 43

: 7 – 1 – 65 – 88 – 43 Firenze : 12 – 60 – 45 – 50 – 46

: 12 – 60 – 45 – 50 – 46 Genova : 45 – 43 – 23 – 2 – 41

: 45 – 43 – 23 – 2 – 41 Milano : 25 – 81 – 17 – 33 – 31

: 25 – 81 – 17 – 33 – 31 Napoli : 11 – 34 – 30 – 60 – 43

: 11 – 34 – 30 – 60 – 43 Palermo : 41 – 27 – 58 – 25 – 42

: 41 – 27 – 58 – 25 – 42 Roma : 43 – 76 – 9 – 79 – 61

: 43 – 76 – 9 – 79 – 61 Torino : 79 – 75 – 71 – 76 – 22

: 79 – 75 – 71 – 76 – 22 Venezia : 19 – 30 – 43 – 23 – 44

: 19 – 30 – 43 – 23 – 44 Nazionale: 39 – 71 – 73 – 16 – 82

Tra le combinazioni spiccano diversi numeri ripetuti su più ruote, come il 79 e il 43, che potranno diventare spunto di curiosità per gli appassionati di statistiche, ritardatari e frequenze.

Superenalotto: sestina, Jolly e SuperStar

Per il Superenalotto l’estrazione di oggi, sabato 6 dicembre 2025, ha prodotto la seguente combinazione:

Combinazione vincente : 78 – 82 – 84 – 42 – 38 – 1

: 78 – 82 – 84 – 42 – 38 – 1 Numero Jolly : 24

: 24 Numero SuperStar: 71

Il concorso metteva in palio un jackpot di circa 87,1 milioni di euro, uno dei montepremi più alti di questo finale d’anno. Per sapere se e quanto si è vinto è necessario confrontare la propria schedina con la sestina principale e con i numeri Jolly e SuperStar, verificando poi l’esatta fascia di premio nelle tabelle ufficiali delle quote.

10eLotto: combinazione, Numero Oro, Doppio Oro ed Extra

Collegata all’estrazione del Lotto c’è anche la giocata del 10eLotto, che per il concorso di oggi ha visto uscire la seguente ventina vincente:

Combinazione 10eLotto: 1 – 7 – 11 – 12 – 19 – 23 – 25 – 27 – 30 – 34 – 41 – 43 – 45 – 60 – 65 – 69 – 75 – 76 – 79 – 81

Completano il quadro le opzioni aggiuntive:

Numero Oro : 79

: 79 Doppio Oro : 79 – 69

: 79 – 69 Extra: 2 – 9 – 17 – 22 – 31 – 33 – 42 – 44 – 46 – 50 – 58 – 61 – 71 – 72 – 88

Le opzioni Oro e Doppio Oro permettono di accedere a premi più elevati rispetto alla giocata base, mentre i numeri Extra sono legati a una seconda estrazione abbinata alla schedina principale.

Come controllare le giocate e qualche avvertenza

Per verificare l’esito delle proprie giocate è sempre consigliabile controllare i numeri sui canali ufficiali dedicati ai vari giochi, dove vengono pubblicati anche i prospetti delle vincite per ciascuna categoria di premio. In ricevitoria è possibile chiedere la verifica automatica del tagliando, mentre online si possono utilizzare gli strumenti di controllo delle schedine messi a disposizione dai gestori.

Come per tutte le lotterie, è opportuno ricordare che si tratta di giochi d’azzardo con probabilità di vincita molto basse sulle combinazioni di vertice. Il gioco dovrebbe rimanere un intrattenimento occasionale, da praticare con moderazione e senza inseguire le perdite.

Dati numerici ricavati dalle estrazioni ufficiali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 6 dicembre 2025.