Lottomatica: iGaming in crescita e record di mercato

In queste ore, il tema di Lottomatica è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con particolare attenzione al successo del settore iGaming. Secondo gli ultimi aggiornamenti, a maggio l’azienda ha registrato risultati solidi nel settore del gioco online, confermando una quota di mercato record. La raccolta nei casinò online ha superato i 6,7 miliardi di euro, con una crescita del 37% su base annua. Questi dati positivi evidenziano la costante evoluzione e il successo di Lottomatica nel mercato del gioco d’azzardo digitale.

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