domenica, Dicembre 7, 2025
Attualità

Luco dei Marsi in lutto per la scomparsa della sindaca Marivera De Rosa

L’Uncem Abruzzo esprime il proprio profondo cordoglio alla comunità di Luco dei Marsi per la recente scomparsa della sindaca Marivera De Rosa, deceduta all’età di 68 anni. Il presidente dell’Uncem Abruzzo, Lorenzo Berardinetti, ha commentato: “Marivera era una sindaca che si è battuta per la difesa del suo paese e della sua gente. Ci legava un rapporto di stima reciproca e di amicizia e spesso ci si confrontava su tematiche che riguardano le criticità delle aree interne dell’Abruzzo.” De Rosa, che è stata la prima sindaca di Luco dei Marsi, è ricordata per il suo impegno e la sua determinazione nel portare avanti cause a sostegno della comunità locale. La sua forza è emersa anche nella lotta contro una malattia che non l’ha mai allontanata dai propri doveri istituzionali. Berardinetti ha continuato: “Se ne va un’amministratrice seria e impegnata per la sua Terra. Alla sua famiglia, a tutti gli amministratori di Luco dei Marsi e a tutta la popolazione va il mio personale cordoglio e quello dell’Uncem Abruzzo.”

