Lucumi: interesse della Juventus per il centrocampista del Bologna

La notizia del possibile trasferimento di Lucumi alla Juventus è tra i temi più ricercati in queste ore, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Il difensore del Bologna potrebbe essere il prossimo rinforzo della squadra bianconera, che sembra interessata alla sua clausola da 28 milioni di euro. Spalletti stesso avrebbe chiesto il giocatore, aprendo a interessanti prospettive di mercato per la Juve.

Lucumi, con il suo talento e le sue capacità difensive, potrebbe essere un’aggiunta preziosa per la squadra di Torino, che cerca di rafforzare il reparto arretrato in vista delle prossime stagioni. Il suo possibile trasferimento suscita grande interesse tra i tifosi e gli appassionati di calcio, che seguono con attenzione gli sviluppi di questa trattativa.

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