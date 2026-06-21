Luglio: nuove regole per i pacchi in arrivo

In queste ore, un tema molto cercato online riguarda i dazi sui pacchi che entreranno in vigore a luglio. Si parla di una tassa Ue sui piccoli pacchi, con l’Italia che potrebbe applicare una tassa doppia rispetto ad altri Paesi. A partire dal 1° luglio, i consumatori potrebbero trovarsi ad affrontare un costo aggiuntivo di 5 euro fissi più IVA su ogni ordine. Questa novità potrebbe impattare sulle abitudini di acquisto online e sui costi complessivi per i consumatori.

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