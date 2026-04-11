Luna oggi 11 Aprile 2026 fase lunare e dettagli

Nella serata del 11 Aprile 2026, il cielo si presenta con una luna crescente, in fase di primo quarto. Questo significa che la metà visibile della Luna è illuminata dal Sole, dando vita a un suggestivo spettacolo celeste. La luce lunare sarà abbastanza intensa da permettere una buona visibilità delle caratteristiche superficiali del nostro satellite naturale.

Con la Luna in fase crescente, questa notte sarà perfetta per osservare i crateri lunari e le diverse tonalità di grigio che compongono la superficie del nostro satellite. Sarà un’occasione ideale per gli astrofili e gli appassionati di astronomia di godersi lo spettacolo della luna in una delle sue fasi più suggestive.

Ricordiamo che la fase di primo quarto della Luna è particolarmente importante per la navigazione marittima, poiché indica il momento in cui la luna sorge a metà del pomeriggio e tramonta a metà della notte, garantendo un’illuminazione ottimale per i naviganti notturni.

Approfittate di questa bella serata per alzare gli occhi al cielo e lasciarvi incantare dalla magia della Luna nel suo splendore crescente.