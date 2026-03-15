Luna oggi 15 Marzo 2026 fase lunare e dettagli

Nella serata del 15 Marzo 2026, la luna si presenterà in fase crescente, con un’illuminazione del 65%. Questa fase è caratterizzata da un’ampia visibilità della superficie lunare, con chiari contrasti tra le zone illuminate e quelle in ombra.

La luna sorge alle 13:45 e tramonta alle 02:15 del giorno successivo, offrendo agli osservatori terrestri la possibilità di ammirarla per gran parte della notte.

Questa fase lunare è particolarmente suggestiva per osservare i dettagli dei crateri e dei mari lunari, grazie alla luce radente che crea giochi di ombre e luci sul nostro satellite naturale.

Per chi ama la fotografia astronomica, la fase crescente è un momento ideale per catturare immagini suggestive della luna, evidenziando i contrasti tra le zone luminose e quelle in penombra.

Inoltre, questa fase lunare è spesso associata a un’energia positiva e propizia per iniziare nuovi progetti o per concentrarsi su obiettivi personali, secondo le credenze legate alla simbologia lunare.

Nonostante la presenza di qualche nuvola, la luna dovrebbe essere ben visibile in gran parte del territorio italiano, regalando uno spettacolo affascinante a chi vorrà alzare gli occhi al cielo in questa suggestiva serata di Marzo.