- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaLuna oggi 19 Febbraio 2026 fase lunare e dettagli
Notizie Italia

Luna oggi 19 Febbraio 2026 fase lunare e dettagli

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella serata del 19 Febbraio 2026, il cielo ci regala uno spettacolo celeste affascinante: la Luna sarà in fase crescente, illuminata al 60%. Questa fase, tra la nuova e la piena, è sempre suggestiva da osservare, soprattutto con un binocolo o un piccolo telescopio.

La fase crescente della Luna è associata a energie di crescita, progresso e nuovi inizi. Nella tradizione, è il momento ideale per pianificare progetti futuri e per concentrarsi sulle proprie ambizioni.

La fase lunare influisce anche sulle maree, con un’escursione minima ma comunque presente durante questo periodo. Le maree, infatti, sono strettamente legate alla posizione e alla fase della Luna nel nostro cielo.

Se siete appassionati di astrologia, potreste essere interessati a sapere che la Luna crescente è spesso associata a un periodo favorevole per iniziare nuove attività o per concentrarsi sul proprio benessere emotivo.

Ricordate di alzare gli occhi al cielo questa sera per ammirare la bellezza e la magia della Luna crescente, simbolo di speranza e rinascita, che ci accompagna durante questa serata del 19 Febbraio 2026.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it