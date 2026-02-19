Luna oggi 19 Febbraio 2026 fase lunare e dettagli

Nella serata del 19 Febbraio 2026, il cielo ci regala uno spettacolo celeste affascinante: la Luna sarà in fase crescente, illuminata al 60%. Questa fase, tra la nuova e la piena, è sempre suggestiva da osservare, soprattutto con un binocolo o un piccolo telescopio.

La fase crescente della Luna è associata a energie di crescita, progresso e nuovi inizi. Nella tradizione, è il momento ideale per pianificare progetti futuri e per concentrarsi sulle proprie ambizioni.

La fase lunare influisce anche sulle maree, con un’escursione minima ma comunque presente durante questo periodo. Le maree, infatti, sono strettamente legate alla posizione e alla fase della Luna nel nostro cielo.

Se siete appassionati di astrologia, potreste essere interessati a sapere che la Luna crescente è spesso associata a un periodo favorevole per iniziare nuove attività o per concentrarsi sul proprio benessere emotivo.

Ricordate di alzare gli occhi al cielo questa sera per ammirare la bellezza e la magia della Luna crescente, simbolo di speranza e rinascita, che ci accompagna durante questa serata del 19 Febbraio 2026.