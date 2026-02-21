Luna oggi 21 Febbraio 2026 fase lunare e dettagli

Nel cielo del 21 Febbraio 2026, la Luna raggiunge la fase di Luna Piena, uno spettacolo celeste affascinante che si presenta quando la Luna è esattamente opposta al Sole rispetto alla Terra.

Questo evento astronomico è sempre fonte di suggestione per gli appassionati di astronomia e per chi ama osservare il cielo notturno.

La Luna Piena, con la sua luminosità intensa, illumina la notte e regala uno spettacolo unico, rendendo più luminosi e nitidi paesaggi e dettagli durante le ore notturne.

Questa fase lunare è stata da sempre oggetto di miti, leggende e tradizioni in molte culture del mondo, che attribuiscono a questa fase particolari significati simbolici legati alla fertilità, alla luce e all’energia cosmica.

Per chi ama osservare il cielo stellato, la Luna Piena rappresenta un momento ideale per scrutare anche le stelle e i pianeti, grazie alla luce diffusa che rende più visibili gli oggetti celesti nel firmamento.

Non perdere l’occasione di ammirare la Luna in tutta la sua maestosità e lasciati incantare dalla bellezza del nostro satellite naturale in questa notte speciale.